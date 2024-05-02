Они должны обеспечить прикрытие отступающим ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от нехватки тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим украинским войскам. Об этом рассказали бойцы ВСУ, украинские чиновники и руководители украинских строительных компаний.

Как отмечает AP News, Киев ассигновал почти 38 миллиардов гривен на строительство обширной сети укреплений. Первую линию укреплений вынуждены строить сами украинские военные, параллельно участвуя в боях.

Строительство второй линии на расстоянии до пяти километров за линией фронта и в пределах досягаемости российской артиллерии вменили в обязанность Инженерным силам Украины. Третья линия строится компаниями по военным контрактам.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что ситуация для ВСУ на поле боя складывается сложная и с тенденцией к обострению. Подробности он приводить не стал.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, при этом ВС России развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

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