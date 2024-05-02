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Украина признала нехватку тыловых оборонительных линий

14:41
  • четверг
  • 02 мая 2024

Они должны обеспечить прикрытие отступающим ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от нехватки тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим украинским войскам. Об этом рассказали бойцы ВСУ, украинские чиновники и руководители украинских строительных компаний.

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Как отмечает AP News, Киев ассигновал почти 38 миллиардов гривен на строительство обширной сети укреплений. Первую линию укреплений вынуждены строить сами украинские военные, параллельно участвуя в боях.

Строительство второй линии на расстоянии до пяти километров за линией фронта и в пределах досягаемости российской артиллерии вменили в обязанность Инженерным силам Украины. Третья линия строится компаниями по военным контрактам.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что ситуация для ВСУ на поле боя складывается сложная и с тенденцией к обострению. Подробности он приводить не стал.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, при этом ВС России развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

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