Вернувшиеся в Россию релоканты обеспечили до трети роста экономики

Они нередко получают заработную плату выше среднерыночной

Возвращение на родину уехавших после начала спецоперации граждан России ускоряет рост российской экономики. Как отмечает Bloomberg, на обратную миграцию в Россию пришлось от одной пятой до одной трети от 3,6-процентного роста ВВП в 2023 году.

Эксперты объясняют это тем, что вернувшиеся релоканты зачастую получают заработную плату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, обратный приток специалистов стимулирует сферу услуг внутри России и уменьшает отток капитала, указывает Bloomberg.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

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