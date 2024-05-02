Байден проигрывает Трампу уже не менее 6 процентов голосов

Выборы президента США пройдут в ноябре

Уже типичная для США картина: с одной стороны - баррикады, выстроенные пропалестински настроенными студентами, с другой - произраильскими. Жестокие бои стенка на стенку. В ход идет арматура, газовые баллончики и петарды. Кадры сделаны у Колумбийского университета в Калифорнии.

В Алабаме куда спокойнее. И все благодаря Джо Байдену. Противоборствующие стороны неожиданно объединились в ненависти к американскому президенту. Скандируют нецензурные лозунги вместе.

Байден, согласно свежему опросу CNN, уже проигрывает Трампу не менее 6 процентов. Республиканец в предвыборных выступлениях объясняет почему. Говорит, демократы довели страну до стагфляции - это когда экономический спад сочетается с ростом безработицы и цен. И при этом продолжают вести дорогостоящие и бессмысленные войны.

"Мы не втягивались в войны, когда я был президентом. Я победил ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в рекордные сроки. И не было войн. Все закончится Третьей мировой. Третьей мировой! И вот что я вам скажу: эти полгода будут полны ужасов. Этот парень может втянуть вас в Третью мировую войну. Он крайне некомпетентный человек", - заявил Трамп.

Еще один сценарий - не такая масштабная война, зато - бесконечная. Именно к этому стремится нынешняя американская администрация, считают в издании American Conservative. Затем и обсуждают Вашингтон с Киевом двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Задача - обеспечить поддержку Украины даже в том случае, если на выборах президента победит Дональд Трамп.

Послушная Америке Европа ничего против явно не имеет. Эмманюэль Макрон в интервью Economist опять говорит про отправку на Украину французских войск. И даже называет условия: "Если бы русские прорвались через линию фронта и если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, нам пришлось бы задать себе этот вопрос. Исключать это априори нельзя. На саммите НАТО летом 2022 года мы исключали поставку танков, дальнобойных ракет и самолетов. Сейчас же все это передается. Так что возможны и следующие шаги".

Ну, а пока - видимо, для поднятия боевого духа, - усиленно раскручивают тему удара по Крымскому мосту. Сначала посол Литвы в Швеции опубликовал в соцсетях пост с намеком на такую атаку. Затем - постпред Украины при ООН. Глава латвийского МИДа и вовсе прямо говорит: Запад дал Киеву добро.

Но и голоса разума на Западе изредка звучат. На удивительный парадокс обратил внимание Роберт Фицо. Словакия, по словам ее премьер-министра, выступает за немедленное прекращение конфликта. При этом не имеет ничего против скорейшего вступления Украины в Евросоюз. А вот ястребы, настаивающие на продолжении кровопролития, напротив, все как один тормозят этот процесс.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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