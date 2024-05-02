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Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

14:56
  • четверг
  • 02 мая 2024

Президент отметил его огромный творческий вклад

Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения. Прославленному музыканту исполнился 71 год.

Глава государства напомнил, что Гергиев — это "выдающийся музыкант, дирижер, талантливый, увлеченный любимым делом человек", снискавший мировое признание.

Путин отметил огромный творческий вклад Гергиева в приумножение нашего уникального культурного и духовного наследия, в воспитание одаренной молодежи — это достойно самого искреннего уважения, сообщает пресс-служба Кремля.

Годом ранее глава государства, поздравляя Гергиева с 70-летием, присудил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Напомнив, что искусство вне политики, президент все же отметил и высоко оценил патриотизм и гражданскую позицию музыканта.

Владимир Путин подчеркивал, что культура "создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает". Поэтому культура "играет важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические — потому что силу придает".

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