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Стал известен один из вариантов ответа России на конфискацию ее активов

15:20
  • четверг
  • 02 мая 2024

Запад грозит пойти на такой шаг

В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C". Об этом в четверг, 2 мая, сообщает Reuters.
Москва жёстко ответит в случае использования Западом российских активов

По словам управляющего инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимира Язева, выплаты по заблокированных активам на счетах типа "C" могут быть конфискованы в пользу государства. Эксперт также предположил, что правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.

Другой источник полагает, что активы могут быть конфискованы, если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что если Вашингтон предпримет практические меры по конфискации российских активов, Россия не исключает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия в случае изъятия ее активов на Западе будет защищать свои интересы. При этом раскрыть содержание потенциальных ответных мер Песков отказался, заявив, что "не мог бы и не буду этого делать".

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат подчеркнула, что возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована. Фонд, по словам Гопинат, не принимает участия в дискуссиях на эту тему, но будет отслеживать возможные последствия для отдельных членов МВФ и мировой финансовой системы.

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