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Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

15:07
  • четверг
  • 02 мая 2024

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Многие страны Евросоюза согласились с подходом Франции по Украине.

Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist. Запад не должен исключать вероятность отправки собственных военных, поскольку это "необходимо для безопасности и суверенитета". Отправка западных войск может произойти в двух случаях.

"Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет", - сказал президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия не одержала победу в СВО, а также поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий. Однако французского лидера не поддержали европейские коллеги, а также оппозиция внутри страны.

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