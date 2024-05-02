ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неуправляемый грузовик сбил 29 детей в Киргизии

15:40
  • четверг
  • 02 мая 2024

Трое малышей в тяжелом состоянии

В Киргизии неуправляемый грузовик въехал в толпу детей. Пострадали 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Республики.

В Киеве дети отравились шоколадом с наркотиками
Дети-маугли в Петербурге: подробности странной истории

Отмечается, что ЧП произошло в Сузакском районе Джала-Абадской области.

По информации ведомства, грузовик был припаркован на стоянке. Водителя внутри не было. Внезапно машина начала скатываться по склону и сбила ребятишек. Дети должны были выступать на празднике – рассказывать киргизский национальный эпос "Манас".

Среди пострадавших ребят трое в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль оказание им медицинской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи скорой помощи в Киргизии
Врачи скорой помощи в Киргизии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.