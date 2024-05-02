Неуправляемый грузовик сбил 29 детей в Киргизии

Трое малышей в тяжелом состоянии

В Киргизии неуправляемый грузовик въехал в толпу детей. Пострадали 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Республики.

Отмечается, что ЧП произошло в Сузакском районе Джала-Абадской области.

По информации ведомства, грузовик был припаркован на стоянке. Водителя внутри не было. Внезапно машина начала скатываться по склону и сбила ребятишек. Дети должны были выступать на празднике – рассказывать киргизский национальный эпос "Манас".

Среди пострадавших ребят трое в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль оказание им медицинской помощи.

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