Блиновская обратится в суд с заявлением о банкростве

Она задолжала бюджету свыше 900 миллионов рублей

"Королева марафонов" Елена Блиновская хочет признать себя банкротом и обратиться с этим в Арбитражный суд Москвы. Такие сведения содержит Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Как отмечает ТАСС, в реестре говорится, что "индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)".

Ранее защита Блиновской утверждала, что ее подопечная готова погасить причиненный государству ущерб. По словам адвоката, уже получено разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской, чтобы с его использованием погасить задолженность перед бюджетом.

Однако это не помогло добиться смягчения меры пресечения Блиновской: суд отказался отпустить ее из-под стражи, продлив содержание в следственном изоляторе до 26 июля 2024 года. Защита намерена обжаловать это решение.

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