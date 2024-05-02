Теперь удары наносятся по объектам железнодорожной инфраструктуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее наносить удары беспилотными летательными аппаратами по железнодорожной инфраструктуре на территории России.

Как отмечает Telegram-канал Baza, лишь за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Никто не пострадал.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году. Он представил пустое поле вместо картинки для "керченских мостов", когда говорил про "список шести основных типов мостов на 2024 год".

Издание The American Conservative пишет, что администрация президента США Джо Байдена пытается гарантировать вечную войну на Украине. Именно в этом заключается цель двустороннего соглашения о безопасности сроком на 10 лет, которое сейчас обсуждают Вашингтон и Киев.

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