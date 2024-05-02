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Виноградники во французской Бургундии пострадали от мощного града

16:01
  • четверг
  • 02 мая 2024

Виноделы прогнозируют дефицит вина

В Бургундии град уничтожил часть виноградников Шабли. Об этом сообщает агентство France Press. Стихия обрушилась накануне на восточную часть Франции. 

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Виноделы говорят, что не смогут в этом году удовлетворить спрос на вино Шабли. Полки магазинов будут полупустыми. Глава Ассоциации производителей заявил, что в ряде коммун виноградникам нанесен значительный ущерб.  Местами ущерб составил до 100 процентов. 

 Виноделие - третья по прибыльности отрасль во Франции. А Шабли считают "королем белых вин". При этом 67% продукции идет на экспорт. Площадь виноградников этого сорта до сегодняшнего дня составляла 6 тысяч гектаров. 

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