Виноградники во французской Бургундии пострадали от мощного града

Виноделы прогнозируют дефицит вина

В Бургундии град уничтожил часть виноградников Шабли. Об этом сообщает агентство France Press. Стихия обрушилась накануне на восточную часть Франции.

Виноделы говорят, что не смогут в этом году удовлетворить спрос на вино Шабли. Полки магазинов будут полупустыми. Глава Ассоциации производителей заявил, что в ряде коммун виноградникам нанесен значительный ущерб. Местами ущерб составил до 100 процентов.

Виноделие - третья по прибыльности отрасль во Франции. А Шабли считают "королем белых вин". При этом 67% продукции идет на экспорт. Площадь виноградников этого сорта до сегодняшнего дня составляла 6 тысяч гектаров.

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