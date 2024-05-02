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Дуров рассказал об украинских корнях

16:29
  • четверг
  • 02 мая 2024

Бизнесмен признался, что семья его матери родом из Украины

Российский программист и бизнесмен Павел Дуров признался, что у него есть украинские корни. Семья его матери была родом из Украины. И предприниматель с детства интересовался украинским языком. В 2008 году интерфейс социальной сети "Вконтакте" впервые переводили на иностранный язык и это был украинский, признался Дуров.

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По словам программиста, он неплохо владеет мовою. Письменную речь понимает на 95 процентов, а устную на 85. Эти знания помогают ему в изучении других славянских языков. В том числе чешского и польского.

Дуров позиционирует свой Telegram, как нейтральную платформу. Он подчеркивает, что ею пользуется 70 процентов граждан Украины. Ранее на платформе были заблокированы боты спецслужб Украины, которые собирали данные о СВО. Однако спустя сутки всех их разблокировали.

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Павел Дуров
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