В Москве прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

Представители одесского землячества возложили цветы в Александровском саду

В Москве прошла акция памяти погибших в Доме профсоюзов в Одессе.

Активные представители землячества возложили цветы к стеле "Одесса - город-герой" в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагических событий.

Напомним, 2 мая произошла стычка между сторонниками "антимайдана" и футбольными фанатами ультрас из Харькова и Одессы. Противники госпереворота укрылись в стенах Дома профсоюзов. Тогда нападавшие просто подожгли здание. Погибли по меньшей мере 48 человек.

Многие из участников тех событий вынуждены были практически сразу покинуть Украину. Часть из них обосновалась в России, и сегодня они пришли вспомнить своих земляков.

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