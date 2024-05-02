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В Москве прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

16:56
  • четверг
  • 02 мая 2024

Представители одесского землячества возложили цветы в Александровском саду

В Москве прошла акция памяти погибших в Доме профсоюзов в Одессе.

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Активные представители  землячества возложили цветы к стеле "Одесса - город-герой" в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагических событий. 

Напомним, 2 мая произошла стычка между сторонниками "антимайдана" и футбольными фанатами ультрас из Харькова и Одессы. Противники госпереворота укрылись в стенах Дома профсоюзов. Тогда нападавшие просто подожгли здание. Погибли по меньшей мере 48 человек. 

Многие из участников тех событий вынуждены были практически сразу покинуть Украину. Часть из них обосновалась в России, и сегодня они пришли вспомнить своих земляков. 

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