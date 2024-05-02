В Москве прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

Представители одесского землячества возложили цветы в Александровском саду
В Москве прошла акция памяти погибших в Доме профсоюзов в Одессе.
Активные представители землячества возложили цветы к стеле "Одесса - город-герой" в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагических событий.
Напомним, 2 мая произошла стычка между сторонниками "антимайдана" и футбольными фанатами ультрас из Харькова и Одессы. Противники госпереворота укрылись в стенах Дома профсоюзов. Тогда нападавшие просто подожгли здание. Погибли по меньшей мере 48 человек.
Многие из участников тех событий вынуждены были практически сразу покинуть Украину. Часть из них обосновалась в России, и сегодня они пришли вспомнить своих земляков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"