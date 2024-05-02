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Агенту СБУ Кармазину вынесли приговор

17:30
  • четверг
  • 02 мая 2024

Он получил 25 лет лишения свободы

К 25 годам лишения свободы приговорен агент Службы безопасности Украины Сергей Кармазин. Решение принял второй Западный окружной военный суд. Подсудимого признали виновным в шпионаже, диверсиях, подготовке теракта в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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По приговору Кармазин 6 лет должен отбыть в тюрьме. Еще 19 лет – в колонии строгого режима. Дополнительно ему придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Пока решение в силу не вступило. Его можно обжаловать в установленный законом срок.

Ранее сообщалось, что к переброске агента СБУ в Россию были причастны спецслужбы Латвии и Польши. В столичном регионе мужчина под руководством куратора поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД на перегоне Подольск - Гривно.

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