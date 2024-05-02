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Граждан Киргизии попросили временно воздержаться от поездок в Россию

18:32
  • четверг
  • 02 мая 2024

МИД ссылается на публикации в СМИ о "массовом отказе" во въезде на границе

Граждан Киргизии попросили воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Республики. В нем указывается, что в России введены меры усиленного контроля пропуска на границе. В связи с этим при въезде в страну могут быть проблемы.

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Если все-таки есть необходимость отправиться в Россию, то дипломаты предлагают заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд. При этом пока сообщений о массовом отказе во въезде гражданам Киргизии не поступало.

Напомним, ранее появились сообщения, что граждан Таджикистана задерживают в аэропорту и не пропускают через границу. МИД страны даже передал российскому послу ноту протеста по этому поводу.

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