ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил подростков, которые спасали людей в "Крокусе"

18:49
  • четверг
  • 02 мая 2024

Молодые люди получили медали "За спасение погибавших"

Трое подростков, которые помогали эвакуировать людей во время теракта в "Крокус сити холле", получили государственную награду. Владимир Путин подписал соответствующий указ, он опубликован на портале правовой информации. 

Глава ЛНР раскрыл общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе
Москвичи пришли к "Крокусу" на 40 день после теракта

Награду получили школьники из Красногорска и студент колледжа РАНХиГС: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Отмечается, что ребята проявили смелость и решительность в чрезвычайной ситуации. 

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. В здание ворвались четверо преступников с автоматами и начали расстреливать всех, кто попадался у них на пути. После они вбежали в концертный зал и подожгли его. Всего в теракте от пуль, дыма и огня погибли 145 человек. Еще более 500  получили ранения. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.