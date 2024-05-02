Путин наградил подростков, которые спасали людей в "Крокусе"

Молодые люди получили медали "За спасение погибавших"

Трое подростков, которые помогали эвакуировать людей во время теракта в "Крокус сити холле", получили государственную награду. Владимир Путин подписал соответствующий указ, он опубликован на портале правовой информации.

Награду получили школьники из Красногорска и студент колледжа РАНХиГС: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Отмечается, что ребята проявили смелость и решительность в чрезвычайной ситуации.

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. В здание ворвались четверо преступников с автоматами и начали расстреливать всех, кто попадался у них на пути. После они вбежали в концертный зал и подожгли его. Всего в теракте от пуль, дыма и огня погибли 145 человек. Еще более 500 получили ранения.

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