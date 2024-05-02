ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: Турция приостанавливает торговые отношения с Израилем

19:31
  • четверг
  • 02 мая 2024

Турецкие власти прекратили импорт и экспорт

Турция прекратила все торговые отношения с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Турция решила запретить экспорт товаров в Израиль
Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

Отмечается, что остановлены как операции импорта, так и экспорта. Официально эту информацию никто не подтвердил. 

В 2023 году товарооборот между двумя странами составлял 6,8 миллиарда долларов. При этом порядка 76 процентов это был турецкий экспорт. Данные приводит национальный статистический институт. 

В прошлом месяце сообщалось, что Турция ограничила экспорт в Израиль. Это произошло после акций протеста в стране и было связано с боевыми действиями в секторе Газа. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Израиля
Флаг Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.