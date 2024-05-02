Bloomberg: Турция приостанавливает торговые отношения с Израилем

Турецкие власти прекратили импорт и экспорт
Турция прекратила все торговые отношения с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
Отмечается, что остановлены как операции импорта, так и экспорта. Официально эту информацию никто не подтвердил.
В 2023 году товарооборот между двумя странами составлял 6,8 миллиарда долларов. При этом порядка 76 процентов это был турецкий экспорт. Данные приводит национальный статистический институт.
В прошлом месяце сообщалось, что Турция ограничила экспорт в Израиль. Это произошло после акций протеста в стране и было связано с боевыми действиями в секторе Газа.