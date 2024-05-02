Польский пограничник и солдат получили ранения на границе с Белоруссией

Их закидали камнями мигранты

Двое поляков получили сегодня ранения на границе с Белоруссией. Это пограничник и солдат Войска польского. Как сообщает Пограничная стража страны на своем сайте, травмы были нанесены камнями, пострадали лица. Нападавшие – нелегальные мигранты. Они пытались пересечь границу.

Всего за сутки было предпринято 113 таких попыток. При этом часто пограничникам приходится оказывать мигрантам медицинскую помощь. За последние несколько дней в больницу отправились 10 иностранцев. В том числе беременная женщина из Ирана.

Конфликт из-за нелегальных мигрантов разгорелся еще в середине 2021 года. Тогда на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч человек. Польские власти стянули к этому участку военных и заявили, что в миграционном кризисе виноват Минск. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сдерживать поток мигрантов "не ни денег, ни сил". Он связал это с санкциями, которые Европа ввела против его страны.

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