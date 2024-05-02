Над Крымом сбили украинский беспилотник

Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку

Министерство обороны России сообщило о пресеченной попытке Украины совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на российской территории.

Уточняется, что произошло это около 18:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении ведомства.

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