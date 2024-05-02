Полиция Тбилиси задерживает протестующих, которые перекрыли дорогу

Движение в сторону площади Героев частично восстановлено

В Тбилиси полиция начала оттеснять митингующих с дороги на площади Героев. Тех, кто оказывает сопротивление, задерживают. Об этом сообщает ТАСС.

Проезжая часть частично освободилась, но на ней все еще остаются люди. Все они протестуют против принятия закона об иноагентах, за который вчера депутаты проголосовали во втором чтении.

Акции протеста продолжаются уже несколько дней. Вчера толпа пыталась прорваться в здание парламента. Демонстрантов разгоняла полиция. Сообщалось, что использовался слезоточивый газ.

Против закона об иноагентах выступает президент страны Саломе Зурабишвили. Ее поддерживают в США. Там документ уже окрестили подрывом гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что новый закон позволит всего лишь сделать прозрачным финансирование из-за рубежа организаций и физических лиц.

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