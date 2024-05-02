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Лондон разрешил Украине наносить удары по России британским оружием

20:58
  • четверг
  • 02 мая 2024

Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил об этом во время визита в Киев

Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он отвечал на вопросы журналиста агентства Reuters.
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Ранее такая же мысль прозвучала из уст начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакин. Он заявлял, что надеется на то, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты ATACMS в том числе и для ударов по территории соседнего государства.

Великобритания выделила дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Также ранее была обещана поставка крупнейшего пакета военного оборудования. В том числе крылатых ракет Storm Shadow.

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Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
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