Лондон разрешил Украине наносить удары по России британским оружием

Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил об этом во время визита в Киев

Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он отвечал на вопросы журналиста агентства Reuters.

Ранее такая же мысль прозвучала из уст начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакин. Он заявлял, что надеется на то, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты ATACMS в том числе и для ударов по территории соседнего государства.

Великобритания выделила дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Также ранее была обещана поставка крупнейшего пакета военного оборудования. В том числе крылатых ракет Storm Shadow.

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