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TikTok ненадолго вернулся в Россию

21:53
  • четверг
  • 02 мая 2024

Пользователи в течение получаса могли смотреть весь контент и размещать ролики

Сеть TikTok стала доступна в России. Об этом сообщает ТАСС. Корреспондент агентства утверждает, что ролики можно просматривать без ограничений, а также создавать новое видео.

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Официального уведомления об этом не было. 

Тем временем часть пользователей утверждает, что все функции по-прежнему недоступны. А ролики, которые может посмотреть пользователь, старые. 

Напомним, работа соцсети была приостановлена в России в 2022 году.

В апреле 2024 года в США был принят закон, по которому владельцы TikTok должны либо передать активы компании американскому правительству, либо уйти из страны. 

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