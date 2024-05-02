TikTok ненадолго вернулся в Россию

Пользователи в течение получаса могли смотреть весь контент и размещать ролики

Сеть TikTok стала доступна в России. Об этом сообщает ТАСС. Корреспондент агентства утверждает, что ролики можно просматривать без ограничений, а также создавать новое видео.

Официального уведомления об этом не было.

Тем временем часть пользователей утверждает, что все функции по-прежнему недоступны. А ролики, которые может посмотреть пользователь, старые.

Напомним, работа соцсети была приостановлена в России в 2022 году.

В апреле 2024 года в США был принят закон, по которому владельцы TikTok должны либо передать активы компании американскому правительству, либо уйти из страны.

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