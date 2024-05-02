Экс-глава СБУ объявлен в розыск в России

В базе МВД появился запрос на розыск Валентина Наливайченко*

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко (признан террористом и экстремистом) объявлен в розыск. Данные на него появились в базе МВД России. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в базе отмечено, что Наливайченко разыскивается за уголовное преступление. Однако за какое именно - не указано.

Следственный комитет ранее возбудил против Наливайченко уголовное дело по статье 282 УК России. Это "возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия".

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