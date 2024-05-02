К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров

К тушению пожара в трехэтажном здании на востоке столицы привлекли авиацию, передает информагентство "Москва" со ссылкой на городское МЧС.

ЧП произошло на территории фабрики искусственного камня.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия между вторым и третьим этажами.

ТАСС передает, что пожар случился в здании на улице Буракова, дом 27, корпус 40. Сведений о пострадавших не поступало.

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