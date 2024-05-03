Российские Ми-28 уничтожили бронетехнику ВСУ неуправляемыми ракетами

Экипажи вертолетов работали в составе ударной группы

Информация о ходе специальной военной операции. Группировка войск "Центр" улучшила тактические позиции на Авдеевском направлении. В Минобороны подтвердили: село Бердычи полностью освобождено.

За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили около 380 военнослужащих. Уничтожено четыре бронемашины, гаубица и два миномета, а также самоходная артиллерийская установка западного производства "Панцирь".

Мощный удар по скоплению бронетехники противника в районе Новомихайловки нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов "Zala" отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Электродвигатель российского беспилотника не выделяет тепло и практически невидим для врага, поэтому легко обходит как украинские, так и западные системы РЭБ. А барражирующие снаряды "Ланцет, которыми оснащен дрон, давно стали головной болью для ВСУ.

Мощную огневую поддержку нашим наземным подразделениям оказывает армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 огнем неуправляемых ракет уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника. Работали в составе ударной группы. Получив подтверждение разведки о том, что все цели успешно поражены, летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

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