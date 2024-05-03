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Представлены новые герои СВО

08:39
  • пятница
  • 03 мая 2024

Бойцы проявили мужество

Данные о героизме наших военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков обнаружил в заброшенном здании опорник ВСУ. Террористы оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей дома. Он сумел незаметно подобраться к зданию и прицельным огнем из гранатомета уничтожить пулеметный расчет противника. В ходе боя наши военные ликвидировали более 10 неонацистов, остальные, оставив позиции, отступили.

Рядовой Дмитрий Ахтырцев в составе мотострелкового подразделения не допустил прорыва украинских боевиков на важном участке фронта. Под огнём он также помог троим раненым сослуживцам эвакуироваться в безопасное место. Благодаря грамотным действиям рядового наши бойцы удержали позиции, уничтожив значительное количество украинских боевиков.

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