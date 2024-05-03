ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Северное сияние увидели жители средней полосы России

08:41
  • пятница
  • 03 мая 2024

Причина - в магнитной буре

Этой ночью над средней полосой России было необычно ярко – небо озарилось разноцветными сполохами северного сияния. В соцсетях пользователи от Санкт-Петербурга до Белгорода и Воронежа активно делятся красочными снимками неба разных цветов.

Это всё последствия бушующей в атмосфере Земли магнитной бури. Она началась в четверг и за несколько часов усилилась до третьего уровня по шкале мониторинга из пяти показателей.

Учёные допускают, что и на выходных воздействие бури будет ощущаться. А значит, метеозависимым людям стоит обратить внимание на своё состояние - во время такой солнечной активности возможны бессонница, головные боли и скачки давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Северное сияние
Северное сияние
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.