Северное сияние увидели жители средней полосы России

Причина - в магнитной буре

Этой ночью над средней полосой России было необычно ярко – небо озарилось разноцветными сполохами северного сияния. В соцсетях пользователи от Санкт-Петербурга до Белгорода и Воронежа активно делятся красочными снимками неба разных цветов.

Это всё последствия бушующей в атмосфере Земли магнитной бури. Она началась в четверг и за несколько часов усилилась до третьего уровня по шкале мониторинга из пяти показателей.

Учёные допускают, что и на выходных воздействие бури будет ощущаться. А значит, метеозависимым людям стоит обратить внимание на своё состояние - во время такой солнечной активности возможны бессонница, головные боли и скачки давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"