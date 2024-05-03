Агентство отзывало публикацию для неких правок

Информационное агентство Reuters повторно опубликовало новость о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием.

Публикация появилась вечером 2 мая и сразу вызвала большой резонанс, однако вскоре после публикации агентство отозвало материал, пообещав "пересмотр определенных деталей в тексте".

После полуночи 3 мая новость вновь появилась на сайт Reuters, причем никаких явных изменений в тексте нет. Утверждение Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской земле оружием, которое передает киевскому режиму Великобритания, осталось неизменным.

Представители киевского режима утверждают, будто Украина ведет исключительно оборонительные действия, однако в действительности ВСУ постоянно атакуют российские населенные пункты — мирное население и гражданскую инфраструктуру. Например, 13 апреля ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Луганске ракетами Storm Shadow.

Тем временем источники отмечают, что украинская армия сменила тактику ударов — ВСУ стали активнее наносить удары беспилотными летательными аппаратами по железнодорожной инфраструктуре на территории России.

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