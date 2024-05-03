ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Reuters вновь опубликовало заявление Кэмерона о праве Украины атаковать Россию

08:26
  • пятница
  • 03 мая 2024

Агентство отзывало публикацию для неких правок

Информационное агентство Reuters повторно опубликовало новость о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием.
Лондон разрешил Украине наносить удары по России британским оружием

Публикация появилась вечером 2 мая и сразу вызвала большой резонанс, однако вскоре после публикации агентство отозвало материал, пообещав "пересмотр определенных деталей в тексте".

После полуночи 3 мая новость вновь появилась на сайт Reuters, причем никаких явных изменений в тексте нет. Утверждение Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской земле оружием, которое передает киевскому режиму Великобритания, осталось неизменным.

Представители киевского режима утверждают, будто Украина ведет исключительно оборонительные действия, однако в действительности ВСУ постоянно атакуют российские населенные пункты — мирное население и гражданскую инфраструктуру. Например, 13 апреля ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Луганске ракетами Storm Shadow.

Тем временем источники отмечают, что украинская армия сменила тактику ударов — ВСУ стали активнее наносить удары беспилотными летательными аппаратами по железнодорожной инфраструктуре на территории России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.