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Крымский мост в 2022 году взорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила

08:36
  • пятница
  • 03 мая 2024

Такие данные приводят эксперты

Для подрыва Крымского моста в 2022 году использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Это следует из результатов взрывотехнической экспертизы по уголовному делу о теракте, выдержки из которой приводит "Коммерсантъ".

Специалисты установили, что основу взрывного устройства составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Плотный слой пленки выполнил функцию оболочки взрывного устройства. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году. Он представил пустое поле вместо картинки для "керченских мостов", когда говорил про "список шести основных типов мостов на 2024 год".

Украинский президент Владимир Зеленский, делясь деталями плана нового контрнаступления, заявил, что командование Вооруженных сил Украины рассчитывает разрушить Крымский мост. Также атаке, по замыслу киевского режима, должны подвергнуться военные аэродромы и мосты, по которым подвозят технику и боеприпасы. 

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