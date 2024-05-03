Российские военные вошли на авиабазу ВС США в Нигере

Ситуация напряженная, но управляемая

Российские военные поселились на занятой войсками США авиабазе 101 в Нигере.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, ВС России заняли ангар и работают отдельно от американцев. Однако территория базы "не такая уж большая".

В Вашингтоне заявили властям Нигера, что американские служащие не могут находиться в непосредственной близости от российских военных на фоне напряжения отношений из-за конфликта на Украине. Тем не менее, ситуация управляемая, пишет Reuters.

Всего в стране пребывает порядка одной тысячи военных США, они занимались контртеррористической деятельностью. Несколькими днями ранее Нигер заявил о прекращении действия соглашения, которое позволяло ВС США и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года. Теперь им следует покинуть страну. Вопросы о будущем авиабазы и будет ли она передана российским военным, пока остаются открытым.

Ранее в Нигере подняли российские флаги, чтобы подчеркнуть узы дружбы и сотрудничества между странами. В апреле в страну прибыл российский "Африканский корпус" (порядка 100 человек), который должен заменить миссии ЧВК "Вагнер".

Авиабаза США расположена в городе Агадес, примерно в 920 километрах от столицы. На ее строительство в 2018 году было потрачено 110 миллионов долларов.

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