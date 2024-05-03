ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные вошли на авиабазу ВС США в Нигере

08:44
  • пятница
  • 03 мая 2024

Ситуация напряженная, но управляемая

Российские военные поселились на занятой войсками США авиабазе 101 в Нигере.
На Западе испугались усиления влияния России в странах Сахеля

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, ВС России заняли ангар и работают отдельно от американцев. Однако территория базы "не такая уж большая".

В Вашингтоне заявили властям Нигера, что американские служащие не могут находиться в непосредственной близости от российских военных на фоне напряжения отношений из-за конфликта на Украине. Тем не менее, ситуация управляемая, пишет Reuters.

Всего в стране пребывает порядка одной тысячи военных США, они занимались контртеррористической деятельностью. Несколькими днями ранее Нигер заявил о прекращении действия соглашения, которое позволяло ВС США и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года. Теперь им следует покинуть страну. Вопросы о будущем авиабазы и будет ли она передана российским военным, пока остаются открытым.

Ранее в Нигере подняли российские флаги, чтобы подчеркнуть узы дружбы и сотрудничества между странами. В апреле в страну прибыл российский "Африканский корпус" (порядка 100 человек), который должен заменить миссии ЧВК "Вагнер".

Авиабаза США расположена в городе Агадес, примерно в 920 километрах от столицы. На ее строительство в 2018 году было потрачено 110 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Авиабаза в Нигере
Авиабаза в Нигере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.