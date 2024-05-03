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В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины

09:09
  • пятница
  • 03 мая 2024

Им предъявлено обвинение в финансировании АТО

МВД России объявило в розыск бывших глав Минфина Украины и Нацбанка Украины - Александра Шлапака и Степана Кубива.

Они разыскиваются по уголовной статье, по какой именно – в картотеке министерства не уточняется.

В январе 2024 года Следственный комитет России предъявил Шлапаку и Кубиве обвинения в финансировании "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе.

Накануне МВД МВД объявило в розыск экс-главу СБУ и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко. В отношении него заведено дело о призывах к насилию в отношении российских военных.

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