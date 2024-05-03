В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины

Им предъявлено обвинение в финансировании АТО
МВД России объявило в розыск бывших глав Минфина Украины и Нацбанка Украины - Александра Шлапака и Степана Кубива.
Они разыскиваются по уголовной статье, по какой именно – в картотеке министерства не уточняется.
В январе 2024 года Следственный комитет России предъявил Шлапаку и Кубиве обвинения в финансировании "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе.
Накануне МВД МВД объявило в розыск экс-главу СБУ и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко. В отношении него заведено дело о призывах к насилию в отношении российских военных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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