В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины

Им предъявлено обвинение в финансировании АТО

МВД России объявило в розыск бывших глав Минфина Украины и Нацбанка Украины - Александра Шлапака и Степана Кубива.

Они разыскиваются по уголовной статье, по какой именно – в картотеке министерства не уточняется.

В январе 2024 года Следственный комитет России предъявил Шлапаку и Кубиве обвинения в финансировании "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе.

Накануне МВД МВД объявило в розыск экс-главу СБУ и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко. В отношении него заведено дело о призывах к насилию в отношении российских военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"