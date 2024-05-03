Шойгу направил телеграммы бойцам СВО

Он отметил стойкость и мужество военных

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказали в пресс-службе российского Минобороны.

В частности, Шойгу отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Ее подразделения с честью и доблестью участвовали в освобождении населенных пунктов ДНР.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач семеро бойцов удостоены звания Героя России, пятеро получили звание героя ДНР. Более 1,2 тысячи военнослужащих бригады получат государственные награды и ведомственные знаки отличия, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Потери украинской армии с начала специальной военной операции приблизились к полумиллиону человек, при этом ВС России развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

При этом в украинской армии зреют панические настроения. Генералы киевского режима в интервью швейцарскому изданию Blick рассказали, что "русские захватят Донбасс к октябрю — тогда конфликт заморозится, и нам придется вести переговоры с Путиным".

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