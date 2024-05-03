Фонд утратил бы глобальный статус

Главные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) тревожатся, что с возможным уходом России из организации вышли бы и другие страны. Об этом рассказал в пятницу, 3 мая, исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По словам Можина, "главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами", однако "и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом".

Как подчеркнул Можин, России в настоящее время от фонда ничего не нужно, однако есть польза от документов и доступа к информации, сообщает РИА Новости.

Еще два года назад наша страна вышла из Совета Европы, превратившегося в русофобскую структуру, вместе со всеми договорами и соглашениями. Однако изолироваться от мира Россия не собирается, продолжая и развивая взаимодействие с дружественными государствами, подчеркивали в Москве.

В январе участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрили целый ряд важных решений, направленных на углубление взаимодействия Москвы и Минска. В частности, утверждена новая стратегия научно-технологического развития.

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