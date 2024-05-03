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В России рассказали о последствиях в случае выхода из МВФ

09:23
  • пятница
  • 03 мая 2024

Фонд утратил бы глобальный статус

Главные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) тревожатся, что с возможным уходом России из организации вышли бы и другие страны. Об этом рассказал в пятницу, 3 мая, исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
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По словам Можина, "главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами", однако "и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом".

Как подчеркнул Можин, России в настоящее время от фонда ничего не нужно, однако есть польза от документов и доступа к информации, сообщает РИА Новости.

Еще два года назад наша страна вышла из Совета Европы, превратившегося в русофобскую структуру, вместе со всеми договорами и соглашениями. Однако изолироваться от мира Россия не собирается, продолжая и развивая взаимодействие с дружественными государствами, подчеркивали в Москве.

В январе участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрили целый ряд важных решений, направленных на углубление взаимодействия Москвы и Минска. В частности, утверждена новая стратегия научно-технологического развития.

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