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Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

09:10
  • пятница
  • 03 мая 2024

Компьютерные алгоритмы умеют выявлять 37 заболеваний

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. И теперь база пополнилась наборами данных по лучевой диагностике. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в цифровой библиотеке появилась информация по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, а также флюорографии и компьютерной томографии.

А всего создано 68 открытых наборов данных. Они применяются для оценки и тестирования работы нейросетей. Любой разработчик может проверить искусственный интеллект на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей.

Как отметил мэр, умные технологии применяются ежедневно и помогают облегчить жизнь как врачам, так и пациентам. Так, например, компьютерные алгоритмы умеют выявлять уже 37 заболеваний. А за 4 с небольшим года нейросети обработали свыше 12 миллионов снимков.

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