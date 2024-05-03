В Киеве - грандиозный переполох

Российские войска стремительно развивают наступление на Донецком и Авдеевском направлениях. Тяжёлые бои на окраинах села Архангельское - к северу от Очеретино. Наши штурмовики и артиллеристы последовательно вытесняют киевских радикалов, не давая им пополнять резервы. Боевики бросают позиции в районе Белогоровки, только за сутки на этом участке ликвидированы около 300 неонацистов.

Дорога к поселку Белогоровка усеяна подбитой и сожженной техникой ВСУ. С дрона-разведчика хорошо видны пикапы, грузовики танки и БМП. Это результат массированного артиллерийского удара. И последовавшего за ним штурма. Накануне российские бойцы захватили в этом районе еще один мощный укрепрайон националистов.

Список брошенных позиций ВСУ в Донбассе растет с каждым днем. Сегодня практически весь поселок Архангельское перешел под контроль наших бойцов. Неслыханное дело. Националисты не продержались и трех дней.

Бойцы на передовой говорят – после зачистки Архангельского начнем штурм соседней Новоалександровки. А в эти минуты российские дивизионы обеспечивают огневое прикрытие десантникам, которые прорвали оборону ВСУ в небольшом поселке Сокол.

В атаке бойцы заняли очень важную высоту. В этих краях сопка больше известна как "точка 245". Место для корректировки артналетов - лучше не придумать. Наши бойцы уничтожили дроном германскую установку ПВО "Айрис". И сожгли еще одну американскую машину разминирования на базе "Абрамса". Впрочем, уничтоженной натовской техники сегодня намного больше.

Противник огрызается. Но не столько артиллерией - ее и боеприпасов к пушкам остро не хватает, а дронами-камикадзе. Каждый день националисты поднимают в воздух более 20 беспилотников разного класса и назначения. Минувшей ночью 5 раз ВСУ пытались атаковать тыловые районы. Но все цели перехвачены. В том числе и иностранные.

Серьезные подвижки неожиданно для Киева произошли на Южно-Донецком фронте. Почти год здесь шли тяжелые позиционные бои. И, казалось, стороны увязли в артиллерийских дуэлях. Но накануне российские войска внезапно перешли в наступление. Главное направление тактического удара – поселок Урожайное. В первые часы атаки противник был отброшен почти на два километра. И морпехи успели не только занять его бывшие блиндажи. Но и закрепиться.

В Киеве теперь грандиозный переполох. Если два ключевых объекта на этом участке - Работино и Урожайное - придется оставить, то это будет катастрофа, подобная потере Артемовска. И военная, и моральная. От которой ВСУ до сих пор не оправились.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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