ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России стремительно развивают наступление на двух направлениях

11:32
  • пятница
  • 03 мая 2024

В Киеве - грандиозный переполох

Российские войска стремительно развивают наступление на Донецком и Авдеевском направлениях. Тяжёлые бои на окраинах села Архангельское - к северу от Очеретино. Наши штурмовики и артиллеристы последовательно вытесняют киевских радикалов, не давая им пополнять резервы. Боевики бросают позиции в районе Белогоровки, только за сутки на этом участке ликвидированы около 300 неонацистов.

Дорога к поселку Белогоровка усеяна подбитой и сожженной техникой ВСУ. С дрона-разведчика хорошо видны пикапы, грузовики танки и БМП. Это результат массированного артиллерийского удара. И последовавшего за ним штурма. Накануне российские бойцы захватили в этом районе еще один мощный укрепрайон националистов.

Список брошенных позиций ВСУ в Донбассе растет с каждым днем. Сегодня практически весь поселок Архангельское перешел под контроль наших бойцов. Неслыханное дело. Националисты не продержались и трех дней.

Бойцы на передовой говорят – после зачистки Архангельского начнем штурм соседней Новоалександровки. А в эти минуты российские дивизионы обеспечивают огневое прикрытие десантникам, которые прорвали оборону ВСУ в небольшом поселке Сокол.

В атаке бойцы заняли очень важную высоту. В этих краях сопка больше известна как "точка 245". Место для корректировки артналетов - лучше не придумать. Наши бойцы уничтожили дроном германскую установку ПВО "Айрис". И сожгли еще одну американскую машину разминирования на базе "Абрамса". Впрочем, уничтоженной натовской техники сегодня намного больше.

Противник огрызается. Но не столько артиллерией - ее и боеприпасов к пушкам остро не хватает, а дронами-камикадзе. Каждый день националисты поднимают в воздух более 20 беспилотников разного класса и назначения. Минувшей ночью 5 раз ВСУ пытались атаковать тыловые районы. Но все цели перехвачены. В том числе и иностранные.

Серьезные подвижки неожиданно для Киева произошли на Южно-Донецком фронте. Почти год здесь шли тяжелые позиционные бои. И, казалось, стороны увязли в артиллерийских дуэлях. Но накануне российские войска внезапно перешли в наступление. Главное направление тактического удара – поселок Урожайное. В первые часы атаки противник был отброшен почти на два километра. И морпехи успели не только занять его бывшие блиндажи. Но и закрепиться.

В Киеве теперь грандиозный переполох. Если два ключевых объекта на этом участке - Работино и Урожайное - придется оставить, то это будет катастрофа, подобная потере Артемовска. И военная, и моральная. От которой ВСУ до сих пор не оправились.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Уничтоженная техника ВСУ (бронетранспортер M113)
Уничтоженная техника ВСУ (бронетранспортер M113)
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.