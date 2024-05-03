У Киева большие сложности с личным составом своих войск

Военная помощь США не станет панацеей для Украины. Новая партия вооружений, возможно, обеспечит Киеву недолгую передышку, но не решит фундаментальных проблем ВСУ. Об этом пишет американское издание Foreign Аffairs. Обозреватели полагают, что в первую очередь украинцам необходимо решить вопрос с личным составом своих войск, а с этим у киевского режима большие сложности. Впрочем, Запад продолжает внушать своим подопечным ложную мысль о возможности победы на поле боя.

Неловко чувствовал себя Дэвид Кэмерон, стоя на Михайловской площади рядом с МИДом Украины. Его вывели посмотреть на российскую военную технику. Камеры включили, что делать - не сказали. И он пошёл: погладил танки, попробовал открыть люк. Почитал надписи на незнакомом ему украинском. На всякий случай - заглянул внутрь: наверное, искал русских. Потом набрался смелости и заявил: вооружение, которое Лондон отправляет Киеву, партнёры могут использовать как им пожелается.

Дальше начались танцы на углях для британских журналистов. Агентство Reuters опубликовало цитату Кэмерона. В тексте материала использовали чёткую формулировку: "оружие Лондона можно использовать для ударов по целям внутри России". Но вдруг редакторы засомневались - правда ли именно это имел в виду глава МИДа Великобритании? И новость убрали. А потом снова вернули. Теперь старейшее информагентство выглядит, мягко говоря, глупо.

Киев, напомнил Кэмерон во время визита, получил в этом году невероятно много денег от партнёров. Но украинцы хотят ещё и снова давят на жалость. Страна - на грани, заявил в интервью The Economist замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Россия вот-вот возьмёт под контроль сразу несколько новых населённых пунктов.

Разгоняет военную риторику в том же номере журнала Эмануэль Макрон. Президент Франции делится "апокалиптичным взглядом" на будущее Европы. И снова говорит, что французских военных всё-таки могут отправить на украинский фронт:

"Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба со стороны Украины, чего до сегодняшнего дня не произошло, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом".

Макрон заключает: отправляли же мы свои войска в африканские страны, когда об этом просили их лидеры. Про Африку любому французскому лидеру лучше вообще ничего не говорить ещё лет 100. Больше бед "чёрному континенту" принесли разве что британцы и американцы. О том, что Запад ни шагу не сделает без выгоды для себя, напомнил в интервью Такеру Карлсону советник Виктора Орбана. США будут делать всё, чтобы конфликт на Украине не завершился ещё долго.

"Для них в этом есть определённые тактические преимущества, особенно для США, которые хотят таким образом ослабить Россию, а также остановить энергетическое сотрудничество России и Германии. И это разрушает Европу как сильный энергетический центр", - заявил Балаж Орбан.

Это очень хорошо иллюстрирует происходящее в Колумбийском и ряде других университетов США, где студенты требуют остановить бомбардировки Газы. За тем, как жестоко подавляют протесты американские полицейские и военные, с большим интересом следят в Пекине, который Вашингтон, не стесняясь выражений, отчитывал за разгон студенческих демонстраций во время пандемии коронавируса.

Это другое, как обычно говорят в Вашингтоне. Сколько бы ещё студентов ни потребовалось покалечить, протесты подавят. Сомневаться не приходится.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"