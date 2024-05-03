В Крыму стартует ремонт дороги на Ай-Петри

В середине мая

В Крыму 13 мая начнут ремонт дороги на Ай-Петри. Его будут вести только ночью, чтобы не мешать проезду. Это часть масштабной реконструкции трассы Бахчисарай-Ялта - одной из самых старых и живописных на полуострове. Много лет она была в плачевном состоянии, пока в прошлом году не приняли решение о ремонте. Первый этап уже завершён.

Два слоя нового асфальта уложены на серпантине от Южнобережного шоссе до самого высокого водопада на полуострове Учан-Су. Осталось только лоск навести – установить барьерное ограждение, нанести разметку и заасфальтировать съезды.

"Самая главная сложность – это горный рельеф и узкая дорога. То есть обочин не было, реверсивное движение, постоянно светофоры, но, слава Богу, хоть местные жители относились благосклонно и сейчас, когда уже закончили, добили до конца, с радостью проезжают уже", - отметил Игорь Мирзоян, старший прораб.

Одна из старейших горных дорог Крыма давно в аварийном состоянии. В прошлом году было принято решение провести масштабный ремонт. Это только первые 5 километров из 43.

Эта дорога - настоящий музей под открытым небом – самый востребованный туристический маршрут Крыма. Вокруг - Ялтинский горно-лесной заповедник. Десятки живописных троп, смотровые площадки с панорамным видом на черноморское побережье, водопады и старейшие эндемичные растения, например, 600-летняя сосна Палласа и, конечно, плато Ай-Петри – самая популярная вершина полуострова.

Чтобы не мешать туристам снимать красоты во время праздников, строителям пришлось работать круглосуточно. С 13 мая ремонт продолжится. Следующий участок – до плато Ай-Петри.

"От водопада Учан-Су до плато будет полное перекрытие, но в ночные часы. То есть ночью работаем, днем открываем движение для жителей и туристов", - рассказал Константин Миронов, начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК.

Тропы, связывающие Южный Берег и степной Крым через Ай-Петри, были известны еще в античности. Но полноценная дорога Ялта-Бахчисарай появилась только в конце 19 века. Во времена СССР ее заасфальтировали, а после Великой Отечественной здесь даже запустили автобусный маршрут. Он действовал, пока на северном склоне не начались разрушительные оползни и обвалы.

Это третий этап ремонта. Подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарая. Проезд здесь закрыт уже несколько лет – небезопасно. Нужно не только заменить дорожное полотно, но и восстановить инженерную защиту. Сделать сливы для паводковых вод и подпорные стены, которые защитят проезжую часть от внезапных обвалов и валунов.

Полностью ремонт дороги завершат к концу года, затем приступят к восстановлению защитных сооружений.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"