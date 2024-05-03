Следователи работают на месте крупного пожара в Москве

Ночью возгорание ликвидировали

Мощный пожар вспыхнул накануне вечером на востоке столицы. В промзоне загорелось трёхэтажное здание. Часть помещений арендовали компании, которые работают с горючими материалами.

Огонь охватил более двух с половиной тысяч квадратных метров. В небе - густой чёрный дым. А на земле - светло как днём. Пламя выбило окна, произошло обрушение кровли.

В тушении принимали участие более 120 сотрудников МЧС. Использовали авиацию - три вертолёта сбросили на горящее здание 235 тонн воды. Также поддержку оказывал пожарный поезд.

По данным СМИ, никто из местных жителей не пострадал, госпитализирован пожарный. Ночью возгорание ликвидировали. На месте работают следователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"