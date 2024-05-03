Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Дарины Изиляевой

Помощь требуется срочно

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летней Дарины Изиляевой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше 450 тысяч рублей.

У девочки тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Дарина перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии и две пересадки костного мозга. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы спасти жизнь ребёнка, необходим препарат стоимостью почти три миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Дарине все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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