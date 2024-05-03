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В "Зарядье" прозвучал "Реквием" Джузеппе Верди

11:55
  • пятница
  • 03 мая 2024

Концерт посвящён 85-летию со дня рождения Елены Образцовой

Солисты ведущих театров страны собрались в зале "Зарядье" в Москве, чтобы исполнить "Реквием" Джузеппе Верди. Концерт прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и открыл программу юбилейных мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Елены Образцовой.

"Реквием" итальянского композитора принадлежал к самым любимым произведениям народной артистки СССР. Оперная певица неоднократно исполняла его в разных городах Европы, а также в Большом и Мариинском театрах.

Участниками концерта стали лауреаты международных вокальных конкурсов Образцовой, а также Государственный Кремлевский оркестр, хоровая капелла России имени Юрлова и русский хор имени Свешникова.

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Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
Концерт "Реквием" Джузеппе Верди
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