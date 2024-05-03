В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Она передала координаты для удара по рынку

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР местную жительницу, шпионившую в пользу Украины.

Как стало известно спецслужбам, жительница города Антрацит собирала сведения о местах дислокации российских войск и координаты для нанесения удара ВС Украины, в частности, городского рынка.

"Соответственно, если туда будут прилеты - пострадает очень много людей", - рассказала она в ходе допроса (цитата по ТАСС).

Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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