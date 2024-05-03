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В НАТО обвинили Россию в "гибридной вредоносной деятельности"

09:50
  • пятница
  • 03 мая 2024

Россия обращается к саботажу, утверждают в блоке

Североатлантический альянс обвинил Россию в "гибридной вредоносной деятельности" на территории стран НАТО.
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В заявлении военно-политического блока, опубликованном в четверг, 2 мая, России вменяют дезинформацию и саботаж. Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, говорится в заявлении.

При этом в альянсе уверяют в готовности продолжить снабжать Украину вооружениями и другой помощью, сообщает ТАСС.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент, хотя сами натовцы этот факт пытаются отрицать.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны рисковать и отправлять Киеву оружие, необходимое для их собственной безопасности. Политик также высказал мнение о том, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России – это якобы ее право на самооборону.

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