Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Уже открыто четыре объекта спортивной инфраструктуры

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве.

В столице реализуется государственная программа "Спорт Москвы". Так, за три месяца этого года уже открыли четыре объекта спортивной инфраструктуры.

"Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс "Раменки", универсальный спортивный зал "Дружба" и дворец тенниса "Лужники". В 2024 году в городе построят и реконструируют еще 15 спортивных комплексов. За последние три месяца открыли уже четыре из них. Это ледовая арена в Щербинке, спортивный комплекс "Раменки", универсальный спортивный зал "Дружба" и дворец тенниса "Лужники", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве более шести миллионов человек регулярно занимаются спортом. Город поддерживает москвичей в их стремлении быть активными. В частности, созданы с нуля и отремонтированы десятки тысяч спортплощадок.

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