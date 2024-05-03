В ЕС испугались закладывать замороженные активы России

Идея полной конфискации также снята с повестки

В Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Financial Times, в случае скорого окончания конфликта накопленные странами Запада в ходе помощи Киеву долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами.

При этом "может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине", а потому варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

Ранее управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев рассказал, что в ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что "активы на территории не меняются", поскольку "Родиной не торгуем". Использование российских активов Западом повлечет за собой жесткий ответ Москвы, подчеркнула чиновница.

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