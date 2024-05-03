ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС испугались закладывать замороженные активы России

10:16
  • пятница
  • 03 мая 2024

Идея полной конфискации также снята с повестки

В Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом рассказали осведомленные источники.
Москва жёстко ответит в случае использования Западом российских активов

Как пишет The Financial Times, в случае скорого окончания конфликта накопленные странами Запада в ходе помощи Киеву долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами.

При этом "может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине", а потому варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

Ранее управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев рассказал, что в ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что "активы на территории не меняются", поскольку "Родиной не торгуем". Использование российских активов Западом повлечет за собой жесткий ответ Москвы, подчеркнула чиновница.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.