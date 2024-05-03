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Москвичей ждет мартовская погода на 9 мая

10:32
  • пятница
  • 03 мая 2024

Такого не было 25 лет

В Москве на День Победы будет не выше +10 градусов, такой холодной погоды 9 мая не было 25 лет.

Ночью температура в столице опустится до нуля - минус 3 градусов. Возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура воздуха в День Победы будет ниже положенной климатической нормы на 10 градусов, что соответствует многолетним показателям конца марта.

Тишковец подчеркнул, что прогноз погоды на День Победы является предварительным и ежедневно будет уточняться.

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