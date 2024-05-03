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В Финляндии предложили "отрезать" от России Калининград

10:37
  • пятница
  • 03 мая 2024

Речь идет об ограничении доступа к анклаву

Западным странам необходимо подумать над тем, чтобы ограничить доступ России к Калининграду. Такую инициативу выдвинул директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола.
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Как заявил Аалтола, которого цитирует Verkkouutiset, "помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря".

Финский политик отметил, что "если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград".

Ранее в Кремле ответили на угрозы из Литвы "нейтрализовать" Калининград. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".

Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала, что прибалтийские страны и Россию разделит "железный занавес". Однако политик признала, что Латвии до сих пор не удается гарантировать собственную независимость от российских нефти и газа.

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