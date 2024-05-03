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Росстат усовершенствует методы оценки доходов и расходов россиян

10:59
  • пятница
  • 03 мая 2024

Новый подход повысит результативность сбора первичных данных

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян. Ведомство разместило на портале госзакупок контракт на 6 миллионов рублей, задача которого — разработка рекомендаций в данной области.
Российское правительство займется увеличением реальных доходов граждан

Цели, которые планирует решить Росстат, — достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств, следует из материалов закупки.

Завершить работу в данной области планируется в ноябре 2024 года, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Росстат решил скорректировать методику отслеживания количества пенсионеров в России и назначенных им пенсий. С этой целью ведомство собирается внедрить три формы федерального статистического наблюдения.

По итогам 2023 года выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны. Чертой бедности в стране в 2023 году стал уровень доходов ниже 14339 рублей на человека.

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