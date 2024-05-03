Владимир Ефимов: больше 250 гектаров реорганизуют на севере столицы по программе комплексного развития территорий

Возведут более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости

В северном округе Москвы реорганизуют более 250 гектаров по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По программе комплексного развития территорий на севере столицы идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Инвесторы и назначенные городом операторы возведут здесь более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости – жилье, необходимую социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате создадут 67,7 тысячи рабочих мест", – отметил он.

Так, планируется построить более 3,5 миллиона квадратных метров жилья, при этом более полутора миллионов "квадратов" займет общественно-деловая застройка.

"Проекты комплексного развития территорий на севере города учитывают создание необходимой москвичам инфраструктуры. Там появится восемь-детских садов для 1,5 тысячи воспитанников, семь школ, рассчитанных на 3,8 тысячи учеников, две школы искусств, семь спортивных комплексов общей площадью 37,6 тысячи квадратных метров, а также офисы, паркинги, медцентры, торговые и другие объекты", – отметил Владимир Ефимов.

Ранее власти Москвы утвердили проект развития территории рядом с Павелецким вокзалом. Речь идет о территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической. До этого она использовалась неэффективно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"