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Хлопок и задымление произошло в многоэтажке в Химках

11:13
  • пятница
  • 03 мая 2024

Дом не газифицирован

Фасад многоэтажного дома поврежден после хлопка в квартире в Химках. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказала пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован в районе шести часов утра на Совхозной улице. Произошел хлопок, затем — задымление. Дом не газифицирован.

Сведений о пострадавших не поступало, у дома повреждены оконные рамы и фасад. Причина ЧП устанавливается, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Как уточняет Telegram-канал "Типичные Химки", в момент хлопка жильцов квартиры, в которой он произошел, не было дома. После эвакуации обитателей дома от спасателей была информация, что якобы взорвался холодильник, но официально это не подтверждено.

Версию с холодильником подтверждает сотрудник прокуратуры на видеозаписи с места происшествия.

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