Хлопок и задымление произошло в многоэтажке в Химках

Дом не газифицирован
Фасад многоэтажного дома поврежден после хлопка в квартире в Химках. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказала пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован в районе шести часов утра на Совхозной улице. Произошел хлопок, затем — задымление. Дом не газифицирован.
Сведений о пострадавших не поступало, у дома повреждены оконные рамы и фасад. Причина ЧП устанавливается, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Как уточняет Telegram-канал "Типичные Химки", в момент хлопка жильцов квартиры, в которой он произошел, не было дома. После эвакуации обитателей дома от спасателей была информация, что якобы взорвался холодильник, но официально это не подтверждено.
Версию с холодильником подтверждает сотрудник прокуратуры на видеозаписи с места происшествия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"