Глава "Ростеха" доложил Мишустину о наращивании производства оружия

В частности, это касается авиабомб всех калибров и видов действия

С начала спецоперации расширено производство, большинство предприятий работает в три смены. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Чемезов уточнил, что по сравнению с 2022 годом вырос объем выпуска танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, боеприпасов для танков и боевых машин пехоты – почти в 9 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 6 раз.

Выпуск реактивных снарядов для РСЗО увеличен в 8 раз, неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, буксируемой – в 14 раз, минометов – в 20 раз, РСЗО – в 2 раза.

Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, цитирует Чемезова пресс-служба кабмина.

Как писали ранее западные СМИ, тот факт, что Москва так быстро увеличила свои мощности по производству военной техники, вызывает серьезную обеспокоенность на фоне медленных темпов европейского оборонно-промышленного комплекса. На Западе не верили, что Россия сумеет так быстро разогнать свою "оборонку".

При этом глава Пентагона Ллойд Остин признал, что американский военно-промышленный комплекс не может быстро нарастить объемы и темпы производства. Министр обороны США подтвердил, что в этом у России есть явное преимущество перед Соединенными Штатами.

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