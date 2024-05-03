Шеф Пентагона прокомментировал прибытие российских военных на базу США в Нигере

Россияне и американцы размещены отдельно

Американские военные не контактируют с Вооруженными силами России, которые расположились на авиабазе США в Нигере.

Россияне и американцы не контактируют, они размещены отдельно, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Доступа к американскому оборудованию у российских военных нет.

"На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что ВС России вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере. Все это произошло на фоне напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине.

США намерены вывести основную часть своих войск по причине нарастающих в Нигере протестов и прекращения действия соглашения о военной помощи между странами. В свою очередь Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

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